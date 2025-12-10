На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обвинил Европу в намерении победить Россию

Ларов: Британия и ЕС в политической слепоте тешат себя иллюзией победить Россию
Kevin Lamarque/Reuters

Руководство Европейской комиссии и Великобритания в «безнадежной политической слепоте» продолжают тешить себя иллюзией победить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на необходимость признать реалии, откровенно деструктивную позицию по конфликту на Украине занимают Великобритания, руководство Еврокомиссии в Брюсселе, большинство стран — членов НАТО и Европейского союза.

Инвестировав весь свой политический капитал в вооруженный конфликт с Россией руками украинских военнослужащих, западные страны они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе одержать победу над Российской Федерацией, отметил Лавров.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, у нее и «мыслей таких нет».

Ранее в НАТО ответили на заявление президента России Владимира Путина о готовности воевать с Европой.

