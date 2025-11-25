На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о провале Европы «по всем статьям» в урегулировании на Украине

Лавров: Европа в действиях по Украине провалилась по всем статьям с 2014 года
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Европейские страны «провалились по всем статьям» в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, говорится на сайте министерства.

«Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные — эти договоренности срывались», — обратил внимание министр.

Лавров напомнил, что именно Европа сорвала минские договоренности в 2014 году, в чем открыто признались Франция и Германия. Также глава российского МИД напомнил, как Европа в лице экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году отговорила президента Украины Владимира Зеленского подписать договор, который украинская сторона сама предложила.

«Европа же провалилась по всем статьям начиная с 2014 года», — заключил Лавров.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что США попытаются исключить лидеров Европы из переговорного процесса по урегулированию на Украине. Шаповалов считает, что трехстороннего формата с участием РФ, США и Европы не было и, скорее всего, не будет, поскольку «Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта». Политолог добавил, что если Соединенным Штатам удастся убрать Европу из переговоров по Украине, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением для ЕС.

Ранее политолог назвал попыткой саботажа мирные инициативы Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами