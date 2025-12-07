На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху анонсировал встречу с Трампом

Нетаньяху намерен встретиться с Трампом до конца декабря
true
true
true
close
Reuters

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Слова главы кабина на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем приводит Al Arabiya.

Нетаньяху уточнил, что намерен встретиться с американским лидером до конца декабря. На встрече политики обсудят «возможности для мира» и «прекращение правления» палестинского радикального движения ХАМАС в Секторе Газа.

На той же пресс-конференции Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в анклаве уже практически реализована, скоро начнется его второй этап. По словам израильского премьера, третья фаза урегулирования в регионе будет включать «дерадикализацию Газы».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС начало действовать 10 октября. По первому этапу мирного плана стороны также договорились об освобождении заложников, захваченных во время нападения палестинского радикального движения 7 октября 2023 года, и частичном отводе израильских войск.

Ранее Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании.

