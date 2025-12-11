Филипчук: ВСУ нанесли удар по детсаду «Искорка» в Каховке Херсонской области

Вооруженные силы Украины атаковали здание детского сада «Искорка» в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Под прицелом укронацистов — дети. Наши школы, детские сады, жилые дома... Вэсэушники ударили по детсаду «Искорка», — написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Он добавил, что украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом в центре города, в результате чего были повреждены несколько квартир. Филипчук отметил, что враг «воюет с гражданскими» и наносит удары по мирным объектам, потому что терпит поражение на поле боя.

4 декабря губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов повредили детский сад в Туле. По его словам, в результате падения фрагментов дронов оказались повреждены оконные конструкции здания.

