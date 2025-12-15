На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Германия неожиданно возглавила процесс эмансипации ЕС от США

Политолог Рар: Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине
Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась. По мнению эксперта, Европейский союз (ЕС) слишком увлекся конфликтом на Украине, не сумев вовремя переосмыслить собственную роль на международной арене.

Берлин же неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США, а Вашингтон потерял интерес к Старому свету и ориентируется на Азиатско-Тихоокеанский регион, считает Рар.

«Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», — отметил политолог.

Накануне Мерц заявил, что «эпоха Pax Americana для Европы закончилась и ностальгия не поможет». Он также обратил внимание, что Соединенные Штаты сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы.

До этого Мерц, комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, сказал, что Вашингтону не стоит стремиться спасти демократию в ЕС.

Ранее Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии.

