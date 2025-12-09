На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мерц дал совет США

Мерц: американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе
true
true
true
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Соединенным Штатам не стоит стремиться спасти демократию в Европе. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал новую Стратегию нацбезопасности США, передает газета The Guardian.

«Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе», — отметил он.

Однако, по его словам, документ подтверждает мнение о том, что ЕС необходимо «стать гораздо более независимым от США в плане политики безопасности».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия надеется, что обновленная Стратегия национальной безопасности США окажет отрезвляющее воздействие на европейскую «партию войны».

По ее мнению, документ констатирует углубляющиеся противоречия между Вашингтоном и Европейским союзом (ЕС). «Кульминацией» этих противоречий дипломат назвала попытки Брюсселя саботировать усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

5 декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о наличии противоречий между американской администрацией и чиновниками из стран Европы. В документе подчеркивается, что европейские чиновники имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. При этом в своих надеждах они опираются на «нестабильные правительства меньшинств», многие из которых пытаются подавить оппозицию и тем самым топчут принципы демократии.

Ранее в Германии отвергли критику, содержащуюся в Стратегии нацбезопасности США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами