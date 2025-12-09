Соединенным Штатам не стоит стремиться спасти демократию в Европе. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал новую Стратегию нацбезопасности США, передает газета The Guardian.

«Американцам нет необходимости стремиться спасти демократию в Европе», — отметил он.

Однако, по его словам, документ подтверждает мнение о том, что ЕС необходимо «стать гораздо более независимым от США в плане политики безопасности».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия надеется, что обновленная Стратегия национальной безопасности США окажет отрезвляющее воздействие на европейскую «партию войны».

По ее мнению, документ констатирует углубляющиеся противоречия между Вашингтоном и Европейским союзом (ЕС). «Кульминацией» этих противоречий дипломат назвала попытки Брюсселя саботировать усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

5 декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о наличии противоречий между американской администрацией и чиновниками из стран Европы. В документе подчеркивается, что европейские чиновники имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. При этом в своих надеждах они опираются на «нестабильные правительства меньшинств», многие из которых пытаются подавить оппозицию и тем самым топчут принципы демократии.

Ранее в Германии отвергли критику, содержащуюся в Стратегии нацбезопасности США.