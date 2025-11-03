На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии анонсировали 12-й пакет помощи Украине

Министр обороны Италии Крозетто анонсировал 12-й пакет помощи Украине
Depositphotos

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Мы продолжаем помогать Киеву, насколько можем. И мы намерены в ближайшее время представить новый пакет помощи в таком же виде, как и прошлые [одиннадцать]», — сказал он.

Он также прокомментировал отправку на Украину систем Patriot из Германии. Крозетто отметил, что у ФРГ эти системы есть, поэтому она может их посылать. Италия же отправила «все, что было».

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил системы Patriot. Политик отдельно лично поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за содействие поставкам. Он уверен, что усиление ПВО республики приближает конец боевых действий.

В начале октября Financial Times писала, что на Украине уничтожены ключевые военные объекты, упал уровень перехвата российских баллистических ракет.

Ранее в США заявили о бесполезности сделок Украины по вооружениям для фронта.

