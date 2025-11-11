На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дании анонсировали новый многомиллионный пакет военной помощи Украине

Дания выделит новый пакет военной помощи Украине на $220 млн
close
Depositphotos

Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, общая сумма которого составит $220 млн (около 17,8 млрд рублей). Об этом сообщили на сайте датского министерства обороны.

«Этим пакетом пожертвований мы гарантируем Украине в ближайшие месяцы ряд критически важных возможностей для боевых действий <...>. И другие страны также должны внести свой вклад, например, через датскую модель», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в рамках пакета помощи Дания выделит $15,5 млн (около 124 млн рублей) пожертвований через датскую модель. Она подразумевает финансирование Украины на закупки за счет собственного ВПК. Также страна выделит $57,7 млн (около 467 млн рублей) на закупку оружия США по линии PURL.

3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине. Он также прокомментировал отправку на Украину систем Patriot из Германии. Крозетто отметил, что у ФРГ эти системы есть, поэтому она может их посылать. Италия же отправила «все, что было».

Ранее в США заявили о бесполезности сделок Украины по вооружениям для фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами