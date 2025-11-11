В Дании анонсировали новый многомиллионный пакет военной помощи Украине

Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, общая сумма которого составит $220 млн (около 17,8 млрд рублей). Об этом сообщили на сайте датского министерства обороны.

«Этим пакетом пожертвований мы гарантируем Украине в ближайшие месяцы ряд критически важных возможностей для боевых действий <...>. И другие страны также должны внести свой вклад, например, через датскую модель», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в рамках пакета помощи Дания выделит $15,5 млн (около 124 млн рублей) пожертвований через датскую модель. Она подразумевает финансирование Украины на закупки за счет собственного ВПК. Также страна выделит $57,7 млн (около 467 млн рублей) на закупку оружия США по линии PURL.

3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине. Он также прокомментировал отправку на Украину систем Patriot из Германии. Крозетто отметил, что у ФРГ эти системы есть, поэтому она может их посылать. Италия же отправила «все, что было».

Ранее в США заявили о бесполезности сделок Украины по вооружениям для фронта.