На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Австралия направит новый пакет военной помощи Украине

Австралия выделит около $63 млн на помощь Украине
true
true
true
close
ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн). Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз, передает ТАСС.

Он добавил, что Австралия вводит очередные санкции в отношении морских грузовых судов, которые якобы принадлежат так называемому теневому флоту России.

Марлз отметил, что в рамках нового пакета помощи Киеву Канберра направит $33 млн на закупку «критически важного военного оборудования» в рамках натовской программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Кроме того, около $30 млн планируется направить на приобретение тактических радаров противовоздушной обороны, боеприпасов, боевого инженерного оборудования, а также обеспечить Украину передовыми технологиями в области БПЛА.

11 ноября сообщалось, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, сумма которого составит $220 млн. Об этом сообщили на сайте датского министерства обороны.

Там уточнили, что в рамках пакета помощи Дания выделит $15,5 млн пожертвований через датскую модель. Она подразумевает финансирование Украины на закупки за счет собственного ВПК. Также страна выделит $57,7 млн на закупку оружия США по линии PURL.

Ранее Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами