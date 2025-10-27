На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Эстонии заявил, что никакие обстоятельства не помешают членству Украины в НАТО

Глава МИД Цахкна: никакие обстоятельства не помешают членству Украины в НАТО
true
true
true
close
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин поддерживает полноправное членство Украины в НАТО, и никаких обстоятельства не смогут помешать вступлению. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы очень четко выражаем свою позицию относительно присоединения Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко», — сказал Цахкна.

Министр напомнил, что Эстония была первой страной, официально заявлявшей о необходимости присутствия иностранных войск на Украине. После прекращения огня Киев должен вступить в НАТО, подчеркнул политик.

«Мы убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат», — сказал он.

До этого Маргус Цахкна заявил, что Европа не приемлет насильственной смены границ Украины. По его словам, Россия якобы не заинтересована в мире, поскольку продолжает наступление на поле боя. Лишь постоянное давление на Москву и поддержка Киева «приведут к справедливому и прочному миру», считает Цахкна.

Ранее Зеленский дал совет Трампу, как склонить Россию к миру.

