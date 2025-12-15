Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости передачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под совместный контроль Вашингтона и Киева.

По мнению эксперта, передавать объект США нельзя.

«Потому что в противном случае возникает большой риск очередной аварии типа Чернобыльской. Американцы уже пытались перевести западноукраинские АЭС на американское ядерное топливо компании Вестенгауз. Это фактически привело к целой череде техногенных происшествий», — отметил Никулин.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), украинская сторона согласна лишь на ограниченное участие России в эксплуатации ЗАЭС. Однако реальный контроль над станцией должны осуществлять Украина и Соединенные Штаты.

12 декабря Зеленский заявил, что между РФ и Украиной по-прежнему есть разногласия относительно контроля над Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Москва намерена сохранить контроль над станцией. В свою очередь, Киев считает, что при таком раскладе ЗАЭС перестанет работать.

Ранее глава МАГАТЭ оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.