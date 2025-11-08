На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за воздушных шаров с контрабандой

В Вильнюсе аэропорт приостановил работу из-за метеозондов со стороны Белоруссии
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Вильнюса приостановил движение самолетов из-за воздушных шаров с контрабандой со стороны Белоруссии. Об этом сообщает Bernardinai.

В аэропорту ввели ограничения с 20:45 (21:45 мск) на три часа. Они могут быть сняты в зависимости от направления ветра и движения объектов.

Издание уточняет, что последний раз воздушная гавань на полчаса ограничивала работу 5 ноября после обнаружения беспилотника. Из-за метеозондов с контрабандой аэропорт прекращал принимать и отправлять рейсы 30 октября.

«Запуски метеозондов из Белоруссии, использовавшихся для перевозки контрабандных сигарет, привели к закрытию нескольких аэропортов в Литве в конце октября, что затронуло в общей сложности около 150 рейсов и более 20 000 пассажиров», — говорится в материале.

Вечером 2 ноября в немецком Бремене беспилотник примерно на час прервал работу аэропорта. Из-за его появления движение самолетов в воздушной гавани временно прекратили. Оператора БПЛА тогда не установили.

Ранее самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за дрона.

