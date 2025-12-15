В Германии прокомментировали отказ Украины от вступления в НАТО

Вадефуль об отказе Украины от НАТО: Россия может принять эту позицию

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия может принять отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По его словам, Москва должна понимать, что Европа и дальше будет поддерживать Украину. Вадефуль подчеркнул, что таким образом Украина могла бы добиться наилучших переговорных позиций.

9 декабря Вадефуль заявил, что усомнился в успехе текущих мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он поприветствовал, что над документом ведется серьезная работа, однако заметил, что чем дальше продвигаются переговоры, тем более критичными и важными становятся остальные вопросы.

До этого британская газета The Telegraph писала, что мирный план Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, президент США в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.