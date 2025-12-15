На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии прокомментировали отказ Украины от вступления в НАТО

Вадефуль об отказе Украины от НАТО: Россия может принять эту позицию
true
true
true
close
Christian Mang/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия может принять отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По его словам, Москва должна понимать, что Европа и дальше будет поддерживать Украину. Вадефуль подчеркнул, что таким образом Украина могла бы добиться наилучших переговорных позиций.

9 декабря Вадефуль заявил, что усомнился в успехе текущих мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он поприветствовал, что над документом ведется серьезная работа, однако заметил, что чем дальше продвигаются переговоры, тем более критичными и важными становятся остальные вопросы.

До этого британская газета The Telegraph писала, что мирный план Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, президент США в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами