Глава МИД ФРГ усомнился в успехе мирных переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль усомнился, что по Украине удастся найти компромиссы
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль усомнился в успехе текущих мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Я пока не уверен, что компромиссное соглашение будет в конечном итоге на столе переговоров», — сказал Вадефуль.

Он поприветствовал, что над документом ведется серьезная работа, однако заметил, что чем дальше продвигаются переговоры, тем более критичными и важными становятся остальные вопросы.

«То, что территориальные вопросы будут одними из самых сложных, было ясно с самого начала. Также совершенно очевидно, что эти решения будут для них [украинцев] непростыми», — заявил Вадефуль.

До этого британская газета The Telegraph писала, что мирный план Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, президент США в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».

