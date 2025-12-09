СМИ: план Трампа по Украине оказался «на грани краха» из-за дипломатии Зеленского

Мирный план президента США Дональда Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы для нового мирного соглашения по Украине, в то время как план Дональда Трампа находится на грани краха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют проявлять Киеву осторожность и терпение.

Во вторник, 9 декабря, президент Украины в Италии встретился с Папой Львом XIV. Позже он встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, прежде чем представить свой обновленный план мирного урегулирования США, напоминает издание.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.