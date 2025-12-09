Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы

Стубб: встреча Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне была плодотворной

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети Х оценил встречу украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне. Он дал понять, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс.

«Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру», — написал Стубб.

По его словам, обсуждение путей прекращения конфликта на Украине продолжится в том числе с участием США. Стубб добавил, что самые сложные вопросы, которые поднимаются во время переговоров, требуют больше времени.

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины.

До этого источник AFP из числа украинских официальных лиц сообщил, что «самым проблемным вопросом» в переговорном процессе по Украине являются территориальные уступки. По его словам, президент России Владимир Путин не хочет заключать соглашение без территории. Чиновник добавил, что сейчас прорабатываются варианты, при которых Киев мог бы согласиться на подобные уступки.

