Китайского чиновника приговорили к смертной казни

Присвоившего $44 млн китайского чиновника приговорили к смертной казни
true
true
true
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Китае приговорил бывшего заместителя председателя постоянного комитета собрания народных представителей города Циндао к смертной казни за получение взяток. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Подсудимый Чжан Сицзюнь за взяточничество приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества», — говорится в сообщении.

Однако отмечается, что по истечении двух лет ему сменят смертную казнь на пожизненное заключение без права выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

Недавно в Китае чиновникам и партийным служащим запретили есть деликатесы и пить алкоголь в рабочее время. Об этом сказано в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китайской Народной Республики о строгой экономии и борьбе с расточительством. Согласно документу, предполагается «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств». По данным агентства, таким образом чиновников мотивируют к бережливости.

Ранее в Китае казнили чиновника из-за коррупции.

