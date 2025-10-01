На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал, как однажды продал свои подарки

Кадыров заявил, что однажды продал подарки и раздал деньги малоимущим
true
true
true
close
Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не любит получать подарки, поскольку у него они «все есть», главное – поздравления семьи. Слова главы региона приводит РИА Новости.

«А так, у меня все есть, подарки не люблю... Мне больше нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает, сестры и племянники собираются», — отметил он.

По словам Кадырова, однажды он продал подарки и раздал денежные средства малоимущим жителям.

Он также добавил, что будет отмечать день рождения в кругу семьи 5 октября.

До этого Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что посетил одно из древнейших в регионе сел — Харкарой.

По его словам, до недавних пор он не знал, что в этом населенном пункте есть следы древнего поселения.

Глава республики отметил, что Харкарой поражает красотой и величием, — там узкие горные ущелья плавно переходят в широкие хребты, а люди бережно хранят и передают следующим поколениям историю местности. О достопримечательностях населенного пункта чиновнику подробно рассказал местный житель.

Ранее Кадыров не стал отвечать на вопрос журналиста о выборе детьми супругов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами