СМИ: Зеленский расширил состав украинской переговорной группы

Министр экономики и начальник Генштаба Украины вошли в делегацию по переговорам
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расширил состав переговорной группы по урегулированию конфликта. Об этом сообщает канал «Мы — Украина».

«Экономический сектор представляет министр экономики [Алексей Соболев] и премьер-министр Украины [Юлия Свириденко] — они присоединились к переговорной группе», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в состав делегации вошли также «представители разведок» и начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов.

Решение увеличить переговорную группу связано с необходимостью обсуждений не только плана по урегулированию конфликта, но и гарантий безопасности Украины, отметил Зеленский.

12 декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом сообщила о создании с США рабочей группы по экономическим вопросам.

До этого Зеленский сказал, что Украина готова поддержать возможное участие Европы и США в подготовке к проведению выборов в стране.

Ранее сообщалось, что последние переговоры с Украиной дали Вашингтону «полное представление о будущем».

