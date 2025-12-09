На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ответил Трампу о выборах на Украине

Зеленский заявил, что «всегда готов к выборам»
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, передает «Страна.ua».

«Я всегда готов к выборам», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос итальянских журналистов.

Таким образом Зеленский ответил на слова президента США Дональда Трампа, который в интервью газете Politico сказал, что на Украине пора провести выборы, потому что там «уже не демократия», и что «у украинского народа должен быть выбор».

В октябре Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих противников.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами