Зеленский ответил Трампу о выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, передает «Страна.ua».

«Я всегда готов к выборам», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос итальянских журналистов.

Таким образом Зеленский ответил на слова президента США Дональда Трампа, который в интервью газете Politico сказал, что на Украине пора провести выборы, потому что там «уже не демократия», и что «у украинского народа должен быть выбор».

В октябре Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих противников.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».