Президент Косова обратилась к папе Римскому с просьбой о признании независимости

Президент частично признанной страны — Косово — Вьоса Османи-Садриу обратилась к папе Римскому Льву XIV с просьбой признать независимость образования. Об этом сообщает портал Kallxo.

«Я выразила надежду всего народа Косово в то, что Ватикан примет долгожданное решение о признании Республики Косово, о признании многолетних страданий народа за свободную и демократическую жизнь», — сказала она.

Османи также пригласила понтифика посетить образование, где подавляющее большинство населения являются мусульманами.

29 октября сирийские власти признали Косово суверенным государством на официальном уровне.

7 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. В следующем году была принята конституция.

По мнению сербской стороны, признание независимости региона противоречит международному праву, в том числе резолюции Совбеза 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии. Согласно конституции республики, Косово входит в ее состав.

Сейчас самопровозглашенную «Республику Косово» признают более 90 из 193 стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания считают регион частью Сербии. Более того, Москва заявляла, что РФ не позволит принять Косово в Организацию Объединенных Наций.

Ранее президент Сербии обвинил Турцию в желании восстановить Османскую империю.