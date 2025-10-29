На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сирия официально признала Косово

Сирия заявила об официальном признании Республики Косово
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Сирийские власти признали Косово суверенным государством на официальном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД переходного правительства Сирийской арабской республики (САР).

«САР заявляет об официальном признании Республики Косово в качестве независимого и суверенного государства», — указано в заявлении.

Дамаск также выразил надежду на скорое установление дипломатических отношений с Приштиной.

7 февраля 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. В следующем году была принята конституция.

По мнению Сербии, признание независимости региона противоречит международному праву, в том числе резолюции Совбеза 1244 от 1999 года, где говорится о сохранении территориальной целостности Сербии. Согласно конституции республики, Косово входит в ее состав.

Сейчас самопровозглашенную «Республику Косово» признают более 90 из 193 стран — членов ООН. Россия, КНР, Иран, Греция, Кипр, Словакия, Румыния и Испания считают регион частью Сербии. Более того, Москва заявляла, что РФ не позволит принять Косово в ООН.

Ранее сообщалось, что Турция спустя 13 лет назначила посла в Сирии.

