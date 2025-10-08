На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Сербии обвинил Турцию в желании восстановить Османскую империю

Вучич возмутился поставкой тысячи турецких дронов-камикадзе в Косово
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Турция нарушает устав ООН передачей непризнанной республике Косово тысячи дронов-камикадзе Skydagger, написал на своей странице в соцсети X президент Сербии Александар Вучич.

«Меня ужасает поведение Турции и грубое нарушение Устава ООН и резолюции СБ ООН 1244, как и продолжение вооружения приштинских властей. Сейчас абсолютно ясно, что Турция <...> мечтает о восстановлении Османской империи», — заявил сербский лидер.

8 октября премьер-министр Косово Альбин Куртин сообщил о получении партии турецких беспилотников. Изначально их передача была запланирована на январь следующего года, однако поставку удалось осуществить раньше.

2 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что западные государства хотят организовать в Сербии цветную революцию, и российские спецслужбы это подтверждают.

Он заявил, что подобные политические действия представляют собой неконституционный захват власти, а те, кто стоят за протестами в сербских городах, просто хотят, чтобы народ страны «и дальше страдал».

Ранее Вучич заявил, что страны НАТО готовятся к войне.

