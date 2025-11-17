На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Какой позор!»: Макрона осудили за торжественную встречу Зеленского

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за торжественную встречу Зеленского
true
true
true

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за торжественную встречу украинского лидера Владимира Зеленского на военной базе «Виллакубле».

«Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!» — возмутился политик.

Кроме того, Филиппо оказался недоволен из-за оказания Зеленскому воинских почестей и организации специально для него «частной оружейной ярмарки». Политик призвал французские власти «прекратить непристойное действо». По его словам, Франция должна стремиться к миру и не отправлять на Украину больше «ни одного евро и ни одной единицы вооружения».

17 ноября Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж, где состоятся его переговоры с Макроном. На видео, опубликованном в сети, видно, что президента Украины у самолета лично встречал французский лидер.

По данным УНИАН, во время переговоров главы двух государств намерены заключить соглашение на поставку Киеву самолетов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). В свою очередь в издании «Страна.ua» сообщили, что Макрон и Зеленский обсудят гарантии безопасности Украине в случае введения режима прекращения огня в зоне конфликта.

Газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что во время визита Зеленского в Париж будет в том числе обсуждаться и коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине.

Ранее СМИ сообщили об опасности для Зеленского из-за коррупционного скандала.

