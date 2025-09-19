Вертолет с Трампом сломался на пути в лондонский аэропорт

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания были вынуждены пересесть на другой вертолет по пути в лондонский аэропорт Станстед. Об этом сообщает Independent.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, инцидент был связан с незначительной «проблемой с гидравликой». Речь идет о воздушном судне Marine One. Вертолет сделал незапланированную остановку в Лутоне. Там главу Белого дома и первую леди США ждали экстренные службы, но все обошлось, никто не пострадал.

Ливитт отметила, что решение о вынужденной посадке приняли «в целях особой осторожности». Она добавила, что американский президент после инцидента «благополучно поднялся на борт резервного вертолета» и продолжил путь в Стэнстед. Прибытие Трампа задержалось всего на несколько минут. Там Мелания и Дональд Трамп пересели на борт Air Force One и отправились в Вашингтон.

Это второй случай с участием самолета президента США за последние несколько дней. 16 сентября сообщалось, что президентский Boeing 747 и пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines едва не столкнулись в небе над Нью-Йорком. Пассажирский самолет слишком близко приблизился к борту Трампа, направлявшемуся в Великобританию.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.