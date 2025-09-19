На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вертолет с Трампом сломался на пути в лондонский аэропорт

Independent: Трампу пришлось совершить экстренную посадку на сломанном вертолете
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания были вынуждены пересесть на другой вертолет по пути в лондонский аэропорт Станстед. Об этом сообщает Independent.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, инцидент был связан с незначительной «проблемой с гидравликой». Речь идет о воздушном судне Marine One. Вертолет сделал незапланированную остановку в Лутоне. Там главу Белого дома и первую леди США ждали экстренные службы, но все обошлось, никто не пострадал.

Ливитт отметила, что решение о вынужденной посадке приняли «в целях особой осторожности». Она добавила, что американский президент после инцидента «благополучно поднялся на борт резервного вертолета» и продолжил путь в Стэнстед. Прибытие Трампа задержалось всего на несколько минут. Там Мелания и Дональд Трамп пересели на борт Air Force One и отправились в Вашингтон.

Это второй случай с участием самолета президента США за последние несколько дней. 16 сентября сообщалось, что президентский Boeing 747 и пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines едва не столкнулись в небе над Нью-Йорком. Пассажирский самолет слишком близко приблизился к борту Трампа, направлявшемуся в Великобританию.

Ранее Трамп назвал журналиста «придурком» из-за вопроса о подаренном ему самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами