«Чем вас порадовать, чем угостить?»: Путин показал кухню своей кремлевской квартиры

Быт президента
Очередные кадры из кремлевской квартиры Владимира Путина опубликовал журналист Павел Зарубин. Он попросился в гости к главе государства.
«Я понимаю, что в полвторого ночи — это очень странная просьба, но можно ли побывать у вас в гостях?» — спросил репортер.
«Конечно», — ответил президент.
Он провел Павла Зарубина по своей квартире и рассказал, как проводит рабочие дни. По словам президента, по утрам он просыпается сам.
«Иногда ребята звонят, если что-то там строгое очень [планируется], я прошу адъютантов позвонить заранее. Но, как правило, я сам просыпаюсь», — объяснил глава государства.
Затем гость оказался в комнате с камином. Он поинтересовался, здесь ли Владимир Путин пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент ответил «да» и добавил, что там в гостях бывал и бывший американский лидер Билл Клинтон.
Журналист спросил Путина, задавался ли он вопросом «за что мне это все и зачем мне это нужно?» за годы у власти.
«Нет, никогда», — ответил российский лидер.
Затем журналист показал кадры из президентской кухни.
«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил президент Павла Зарубина, доставая кефир из холодильника и две белые чашки из буфета.
После этого они сидели за обеденным столом, на котором были фрукты, мед, кефир, соевый соус, бумажные салфетки и папки с документами. Неподалеку, на полке у зеркала, расположилась икона Спаса Нерукотворного.
Ранее глава государства рассказал Зарубину, что почти каждый раз ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция. Путин показал журналисту некоторые комнаты, включая две спальни, библиотеку и домашнюю церковь.
Распорядок дня
Еще в 2017 году журналисты интересовались у главы государства, чем он питается. Режиссер Станислав Говорухин спросил: «Утром у вас чай или кофе?»
Путин ответил «чай». Любимым блюдом он назвал кашу.
«Сегодня я ел рисовую. Это рисовая, гречка», — ответил он на уточняющий вопрос. Глава государства добавил, что предпочитает русские каши, однако овсянку не любит.
Уже в 2025 году, говоря о распорядке дня, Владимир Путин подчеркнул, что первостепенное внимание уделяет ходу спецоперации.
«С этого начинается день и этим заканчивается», — объяснил он.
В течение рабочего дня президент занимается связанными с СВО вопросами, круглосуточно находится на связи. В ежедневной повестке Владимира Путина совещания, встречи и телефонные переговоры, а также обсуждение работы предприятий ОПК.
«Говорим об их эффективности, о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», — подчеркнул российский лидер.
В прошлом январе Путин пообщался с представителями общественности Анадыря. Одна из участниц встречи поинтересовалась у президента, остается ли у него время на занятия спортом из-за плотного графика.
«Конечно <...> каждый день минимум по два часа», — ответил он и добавил, что это «примерное» время, иногда «чуть побольше бывает».
«Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, [получается] два с половиной часа», — уточнил президент.