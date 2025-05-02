«Чем вас порадовать, чем угостить?»: Путин показал кухню своей кремлевской квартиры

Путин показал, что находится на кухне в его кремлевской квартире

Журналист Павел Зарубин побывал в гостях у президента Владимира Путина в его кремлевской квартире. Глава государства рассказал о распорядке дня, показал, что у него в холодильнике, а также пригласил репортера за стол. Ранее Путин признавался, что третий год ночует в Кремле. Как живет российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Быт президента

Очередные кадры из кремлевской квартиры Владимира Путина опубликовал журналист Павел Зарубин. Он попросился в гости к главе государства.

«Я понимаю, что в полвторого ночи — это очень странная просьба, но можно ли побывать у вас в гостях?» — спросил репортер.

«Конечно», — ответил президент.

Он провел Павла Зарубина по своей квартире и рассказал, как проводит рабочие дни. По словам президента, по утрам он просыпается сам.

«Иногда ребята звонят, если что-то там строгое очень [планируется], я прошу адъютантов позвонить заранее. Но, как правило, я сам просыпаюсь», — объяснил глава государства.

Затем гость оказался в комнате с камином. Он поинтересовался, здесь ли Владимир Путин пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент ответил «да» и добавил, что там в гостях бывал и бывший американский лидер Билл Клинтон.

Журналист спросил Путина, задавался ли он вопросом «за что мне это все и зачем мне это нужно?» за годы у власти.

«Нет, никогда», — ответил российский лидер.

Затем журналист показал кадры из президентской кухни.

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил президент Павла Зарубина, доставая кефир из холодильника и две белые чашки из буфета.

После этого они сидели за обеденным столом, на котором были фрукты, мед, кефир, соевый соус, бумажные салфетки и папки с документами. Неподалеку, на полке у зеркала, расположилась икона Спаса Нерукотворного.

Ранее глава государства рассказал Зарубину, что почти каждый раз ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция. Путин показал журналисту некоторые комнаты, включая две спальни, библиотеку и домашнюю церковь.

Распорядок дня

Еще в 2017 году журналисты интересовались у главы государства, чем он питается. Режиссер Станислав Говорухин спросил: «Утром у вас чай или кофе?»

Путин ответил «чай». Любимым блюдом он назвал кашу.

«Сегодня я ел рисовую. Это рисовая, гречка», — ответил он на уточняющий вопрос. Глава государства добавил, что предпочитает русские каши, однако овсянку не любит .

Уже в 2025 году, говоря о распорядке дня, Владимир Путин подчеркнул, что первостепенное внимание уделяет ходу спецоперации.

«С этого начинается день и этим заканчивается», — объяснил он.

В течение рабочего дня президент занимается связанными с СВО вопросами, круглосуточно находится на связи. В ежедневной повестке Владимира Путина совещания, встречи и телефонные переговоры, а также обсуждение работы предприятий ОПК.

«Говорим об их эффективности, о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», — подчеркнул российский лидер.

В прошлом январе Путин пообщался с представителями общественности Анадыря. Одна из участниц встречи поинтересовалась у президента, остается ли у него время на занятия спортом из-за плотного графика.

«Конечно <...> каждый день минимум по два часа», — ответил он и добавил, что это «примерное» время, иногда «чуть побольше бывает».

«Потому что зал, бассейн, все это вместе, душ, [получается] два с половиной часа», — уточнил президент.