Белый дом считает прогрессом слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Соединенные Штаты считают прогрессом заявление украинского лидера Владимира Зеленского о голосовании по вопросу статуса Донбасса. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Представитель Белого дома отметил, что Зеленский во время публичных выступлений в четверг предложил Украине провести референдум по мирному соглашению, которое включало бы передачу территории. Чиновник сказал, что США рассматривают это как прогресс», — говорится в сообщении издания.

В Кремле оценили предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум по статусу Донбасса. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, весь регион принадлежит России и это закреплено в Конституции страны.

При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.

Британский журнал The Spectator заверил читателей, что конфликт на Украине вскоре завершится, так как Владимир Зеленский признал необходимость проведения выборов. Украинский президент также впервые отметил возможность вывода ВСУ из Донбасса после общенационального референдума. Почему Зеленский стал менее категоричен в этих вопросах и к чему приведет такая риторика — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков счел, что обсуждение предложений США по Украине будет долгим.