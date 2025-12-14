Пожилая россиянка вспыхнула и получила ожоги во время приготовления еды

В Иркутске пенсионерка вспыхнула и получила ожоги во время готовки

В Иркутске одежда вспыхнула на 85-летней женщине во время приготовления еды. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает IRK.ru.

Инцидент произошел 11 декабря. При приготовлении пищи на одежду пенсионерки попало раскаленное масло, от чего на ней загорелась ткань. Женщина начала кричать, и это услышала соседка, которая вызвала на место бригаду скорой помощи и пожарных.

Огонь успел распространиться на площади в 0,5 квадратного метра, его потушили. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, у нее диагностировали термические ожоги.

До этого в Липецке женщина получила тяжелые ожоги во время приготовления пищи дома. Она прислонилась к газовой плите, огонь от которой перекинулся на халат.

Ранее в Тверской области дети готовили еду и чуть не спалили дом.