В МИД РФ заявили, что следят за новостями с места стрельбы в Сиднее

Захарова: дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших в Сиднее
Mark Baker/AP

Российские дипломаты находятся на связи с правоохранительными органами в Австралии для выяснения информации о наличии граждан РФ среди пострадавших в результате стрельбы на пляже в Сиднее. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что российская сторона следит за страшными новостями из Австралии. Дипломат назвала произошедшее «чудовищной трагедией».

«Терроризму не может быть никакого оправдания», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что посольство Москвы в Канберре и российское генеральное консульство в Сиднее поддерживают связь с местными правоохранительными органами.

Стрельба на пляже Бонди в Сиднее произошла 14 декабря во время празднования Хануки. На мероприятие пришли около 2000 членов еврейской общины. Нападавших было двое, из-за их действий пострадали как минимум 18 человек. Еще 12 человек спасти не удалось. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Как пишут СМИ, злоумышленники готовили нападение в течение нескольких месяцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что одним из пострадавших в Сиднее оказался глава совета Израиль — Австралия.

