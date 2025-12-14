«Трудно влезть в ситуацию»: экс-игрок «Локомотива» о вероятном уходе Баринова

Уход капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова из команды не станет для «железнодорожников» серьезной потерей. Такое мнение в комментарии «Евро-Футбол.Ру» высказал бывший нападающий московского «Локомотива» Михаил Гершкович.

«Трудно влезть в эту ситуацию. Он игрок стартового состава, основополагающий футболист команды, но в «Локомотиве» масса молодых ребят, которые развиваются. Если Баринов уйдет, это, конечно, будет потеря, но не [критичная]», — отметил он.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

В СМИ сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года.

Ранее легенда «Спартака» посчитал странным возможный переход Баринова в ЦСКА.