Мужчина из Дагестана разнял детскую драку с помощью пощечин и извинился на видео

В Дагестане мужчина решил разнять детскую дарку с помощью пощечин. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».

Инцидент произошел на улице Сальмана в городе Дербенте. На видео с места видно, как мужчина подошел к двум дерущимся мальчикам и схватил одного из них за шиворот, а затем дал ему пощечину. После этого он отпустил малолетнего и дал пощечину второму мальчику.

Позже агрессор пояснил, что один из детей является его десятилетним сыном. По словам мужчины, у мальчика мягкий характер и он не дает сдачи, когда другие его бьют — на этот раз отец стал свидетелем такого инцидента и решил разнять потасовку. Позже он записал видеообращение и признал, что погорячился, а также извинился за свое поведение перед ребенком и его родителями.

Ранее в Крыму мальчик провел неделю в больнице после жестоко избиения подростками.