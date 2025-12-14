На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южно-Сахалинске произошло обрушение в здании пивоваренного предприятия

В Южно-Сахалинске обрушилась стена в здании пивоваренного завода
МЧС России

В Южно-Сахалинске произошло обрушение в здании пивоваренного завода. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По предварительным данным, на территории пивоваренного предприятия, в результате нарушения технологического процесса, произошло обрушение стены двухэтажного здания, из-за чего была повреждена емкость с дизтопливом, рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавший, как уточняется, отказался от госпитализации. Специалисты уже разобрали конструкции и устранили утечку. Работали четверо спасателей, использовали одну единицу техники, добавили в МЧС Сахалинской области.

Прокуратура области взяла ситуацию на контроль, рассказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что уже организована проверка по факту случившегося. Правоохранители дадут оценку должностным лицам, ответственным за технологический процесс на заводе.

Ранее в Волгоградской области десятки человек эвакуировали после ЧП в многоквартирном доме.

