Звезда «Триггера» объявил о начале съемок четвертого сезона

Актер Максим Матвеев объявил о начале съемок 4-го сезона «Триггера»
true
true
true
close
Telegram-канал «С любовью, Макс Матвеев»

Актер Максим Матвеев сообщил в Telegram-канале, что начались съемки четвертого сезона сериала «Триггер».

Матвеев опубликовал фото со сценарием к первой серии в руках. Текст эпизода написали Андрей Цибульский и Анна Крейчман. Подробности событий в новом сезоне пока не уточняются.

«Начинаем новую главу…» — заявил артист.

В комментариях поклонники заявили, что с нетерпением ждут продолжения проекта.

Сериал «Триггер» рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который предпочитает использовать в своей работе метод «шоковой» терапии. Герой использует различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами за один-два сеанса. В результате своих методов Стрелецкий оказывается в центре скандала, за который его приговаривают к тюремному заключению.

В главных ролях — Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Виктория Маслова, Игорь Костолевский, Влад Тирон, Ангелина Стречина.

Третий сезон проекта вышел в сентябре 2024 года.

Ранее Нагиев поблагодарил продюсеров «Елок» за возможность заработать на лекарства.

