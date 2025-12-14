В украинском городе решили на час выключить свет

Губернатор Ким: в Николаеве на час полностью отключат свет

В городе Николаев на юге Украины на час отключили электроэнергию. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Николаевской областной государственной администрации.

«Выключаем весь город Николаев от электроснабжения. Отключение будет продолжаться 30-60 мин», — написал он.

По словам Кима, в это время будут ликвидировать «последствия вчерашних российских обстрелов».

Другие данные он не привел.

12 декабря частичное отключение света и водоснабжения произошло в Одессе после взрывов, сообщал глава военной администрации города Сергей Лысак.

9 декабря издание Times of Ukraine написало, что значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Как отметили журналисты, без света остались более 70% территории украинской столицы.

До этого директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что Украина исчерпала возможности для восстановления энергетических объектов после ракетных ударов. Имеющегося в стране оборудования хватит лишь на ликвидацию последствий двух–трех обстрелов, уточнил эксперт.

Ранее жителей Украины призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой.