В России рассказали о масштабах политических преследований на Украине

Эксперт Шеслер: каждый третий в украинских тюрьмах — политзаключенный

Каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам. Об этом сообщила ТАСС председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Сегодня практически каждый третий заключенный на Украине — это политзаключенный», — сказала она в ТАСС в ходе итоговой сессии форума «Битва за правду», посвященной защите прав незаконно лишенных свободы людей на территории Украины.

По словам эксперта, в общей сложности на территории Украины находятся от 10 до 15 тысяч политических заключенных. Отмечается, что по данным службы безопасности Украины (СБУ), около четырех тысяч уголовных дел было заведено по статье «госизмена», свыше 9 тысяч — по статье «коллаборационизм».

Накануне оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, сообщил, что направил письмо послу США на Украине, генеральному секретарю ООН и постоянным представителям государств-членов Совета Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность политических заключенных на территории Украины.

Ранее был обнародован список из более чем 360 политзаключенных в украинских тюрьмах.