На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о масштабах политических преследований на Украине

Эксперт Шеслер: каждый третий в украинских тюрьмах — политзаключенный
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам. Об этом сообщила ТАСС председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Сегодня практически каждый третий заключенный на Украине — это политзаключенный», — сказала она в ТАСС в ходе итоговой сессии форума «Битва за правду», посвященной защите прав незаконно лишенных свободы людей на территории Украины.

По словам эксперта, в общей сложности на территории Украины находятся от 10 до 15 тысяч политических заключенных. Отмечается, что по данным службы безопасности Украины (СБУ), около четырех тысяч уголовных дел было заведено по статье «госизмена», свыше 9 тысяч — по статье «коллаборационизм».

Накануне оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, сообщил, что направил письмо послу США на Украине, генеральному секретарю ООН и постоянным представителям государств-членов Совета Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность политических заключенных на территории Украины.

Ранее был обнародован список из более чем 360 политзаключенных в украинских тюрьмах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами