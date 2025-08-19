Депутат Рады обратился в ООН с просьбой поддержки политзаключенных на Украине

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, сообщил, что направил письмо послу США на Украине, генеральному секретарю ООН и постоянным представителям государств-членов Совета Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность политических заключенных на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я обратился с официальным письмом к послу США на Украине Джули Дэвис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, постпредам государств — членов Совета Безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключенных», — написал Дубинский, объяснив свое обращение тем, что после встречи в Белом Доме Зеленский может начать «сводить счеты» с политическими оппонентами, находящимися в заключении.

18 августа в Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой также принимают участие: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Дубинский заявил, что в украинских тюрьмах находятся более 6 тысяч политических заключенных.