На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады обратился в ООН с просьбой поддержки политзаключенных на Украине

Нардеп Дубинский призвал ООН поддержать политзаключенных на Украине
close
dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, сообщил, что направил письмо послу США на Украине, генеральному секретарю ООН и постоянным представителям государств-членов Совета Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность политических заключенных на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я обратился с официальным письмом к послу США на Украине Джули Дэвис, послу КНР на Украине Ма Шэнкуну, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, постпредам государств — членов Совета Безопасности ООН с настоятельной просьбой обеспечить безопасность политических заключенных», — написал Дубинский, объяснив свое обращение тем, что после встречи в Белом Доме Зеленский может начать «сводить счеты» с политическими оппонентами, находящимися в заключении.

18 августа в Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в которой также принимают участие: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Дубинский заявил, что в украинских тюрьмах находятся более 6 тысяч политических заключенных.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами