Каллас увидела недостаток давления на Россию во время переговоров о мире

Каллас: во время переговоров о мире на Украине на Россию недостаточно давят

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ходе переговоров об урегулировании украинского конфликта на Россию недостаточно давят. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Мы видим договоренности и дискуссии между Украиной и Соединенными Штатами, а также между Соединенными Штатами и Россией. Что мы четко видим, так это то, что на Россию не оказывается большого давления», — сказала Каллас.

По ее словам, нельзя оказаться в ситуации, «когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию».

Глава евродипломатии в очередной раз заявила о необходимости «уважения» к территориальной целостности Украины и ее суверенитету. Эти вопросы нужно поднимать, «когда речь идет о давлении на Россию», утверждает она.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее Каллас резко отреагировала на стратегию нацбезопасности США.