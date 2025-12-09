На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каллас увидела недостаток давления на Россию во время переговоров о мире

Каллас: во время переговоров о мире на Украине на Россию недостаточно давят
true
true
true
close
Edgar Su/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ходе переговоров об урегулировании украинского конфликта на Россию недостаточно давят. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Мы видим договоренности и дискуссии между Украиной и Соединенными Штатами, а также между Соединенными Штатами и Россией. Что мы четко видим, так это то, что на Россию не оказывается большого давления», — сказала Каллас.

По ее словам, нельзя оказаться в ситуации, «когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию».

Глава евродипломатии в очередной раз заявила о необходимости «уважения» к территориальной целостности Украины и ее суверенитету. Эти вопросы нужно поднимать, «когда речь идет о давлении на Россию», утверждает она.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее Каллас резко отреагировала на стратегию нацбезопасности США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами