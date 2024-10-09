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Путин высказался о дружбе с Лукашенко

Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко

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Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает регулярный диалог со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры дорожат своими личными отношениями. Об этом Путин заявил на торжественной церемонии вручения Лукашенко ордена Святого апостола Андрея Первозванного, которая прошла в Кремле, передает РИА Новости.

«Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают постоянный диалог, кроме того, на регулярной основе проводятся встречи президентов, устраиваются телефонные звонки, ведется обсуждение насущных двусторонних проблем и важных региональных и международных вопросов.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил президента России за награждение орденом Андрея Первозванного и отметил, что рассматривает награду как «признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией».

Ранее Лукашенко раскрыл, как у Запада не получилось «удушить» Россию и Белоруссию.

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