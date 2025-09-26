На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко оценил позицию Трампа во внешней политике

Лукашенко: Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике — мир
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Brian Snyde/Reuters/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (Трамп) говорит, что там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть и семь, может быть и шесть, но главное во внешней политике — мир, мир, мир», — отметил Лукашенко.

По его словам, у Трампа тактика заключается в том, чтобы «надавить, отступить, отступить, надавить, где-то напролом пойти». Президент Белоруссии подчеркнул, что глава Белого дома «бунтарь в самом хорошем смысле слова», а сам он мало отличается от Трампа и называет себя «трампистом».

15 сентября Лукашенко рассказал о манере американского лидера Дональда Трампа вести переговоры.

По словам президента Белоруссии, глава Белого дома «говорит жестко, без дипломатической шелухи, с ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию». Он отметил, что подобная манера вести переговоры более ценна, чем десятки европейских деклараций, «где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит».

Ранее Трамп заявил, что Лукашенко — могущественный лидер.

