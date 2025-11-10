Впервые с 1946 года президент Сирии посетит США с официальным визитом

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 10 ноября проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы добиться полной отмены оставшихся санкций против республики. Об этом сообщает The Guardian.

Это будет первый официальный визит главы Сирии в Соединенные Штаты с момента обретения страной независимости в 1946 году.

Аш-Шараа, чьи сторонники свергли правительство бывшего президента Сирии Башара Асада в конце прошлого года, пытался убедить Трампа отменить экономические ограничения, введенные в отношении страны, утверждая, что в них больше нет смысла.

Советник сирийского лидера по связям со СМИ Ахмад Зейдан сообщил саудовской телекомпании Al Arabiya, что главной темой в повестке дня станет возможная отмена «Закона Цезаря о защите гражданского населения Сирии» от 2019 года, который ввел санкции против правительства республики, ее союзников (России и Ирана) и любых иностранных компаний, ведущих с ними бизнес.

Трамп впервые встретился с аш-Шараа в мае прошлого года в Эр-Рияде на полях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Перед переговорами он похвалил сирийского президента, назвав его «молодым, привлекательным, крепким парнем с сильным прошлым».

7 ноября США приняли решение об исключении аш-Шараа из перечня лиц, подпадающих под санкции.

Ранее Великобритания сняла санкции с временного президента Сирии.