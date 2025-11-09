На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп представил кандидата на пост спецпосланника США в Белоруссии

Трамп объявил о выдвижении Джона Коула на пост спецпосланника США в Белоруссии
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о выдвижении юриста Джона Коула на должность своего специального посланника в Белоруссии.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты прилагают усилия для освобождения еще полусотни заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах.

«С удовольствием объявляю, что Джон Коул ... выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии. Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над освобождением еще 50. Хочу заранее поблагодарить высокоуважаемого президента Белоруссии Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении этих людей», – написал Трамп.

11 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на просьбу Дональда Трампа и помиловал ряд заключенных. Среди помилованных были 14 иностранных граждан, осужденных по обвинениям в шпионаже, экстремизме и терроризме. Джон Коул, в роли представителя президента США, сыграл значительную роль в реализации этого процесса.

Ранее представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии.

