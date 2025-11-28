Human Rights Watch признали нежелательной в России

Американскую организацию Human Rights Watch внесли в перечень нежелательных в РФ

Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, американскую Human Rights Watch. Об этом свидетельствует база ведомства.

«Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ<...> 279... Human Rights Watch*, Inc. («Защита прав человека»*), США», — говорится в тексте документа.

Также в список внесли украинскую GSC Game World («ГСК Игровой мир») — разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

26 ноября Минюст признал нежелательными две неправительственные организации из США и Нидерландов. Из списка следует, что в перечень внесли американское НПО Free Peoples of Russia House («Дом народов свободной России»). Также в документ включили Organized Crime and Corruption Reporting Project («Центр по исследованию коррупции и организованной преступности»), зарегистрированный в Нидерландах.

Ранее Генпрокуратура признала британский фонд Equal Rights Trust (признан в РФ нежелательной организацией) нежелательным в России.