На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Human Rights Watch признали нежелательной в России

Американскую организацию Human Rights Watch внесли в перечень нежелательных в РФ
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России включило в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, американскую Human Rights Watch. Об этом свидетельствует база ведомства.

«Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ<...> 279... Human Rights Watch*, Inc. («Защита прав человека»*), США», — говорится в тексте документа.

Также в список внесли украинскую GSC Game World («ГСК Игровой мир») — разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

26 ноября Минюст признал нежелательными две неправительственные организации из США и Нидерландов. Из списка следует, что в перечень внесли американское НПО Free Peoples of Russia House («Дом народов свободной России»). Также в документ включили Organized Crime and Corruption Reporting Project («Центр по исследованию коррупции и организованной преступности»), зарегистрированный в Нидерландах.

Ранее Генпрокуратура признала британский фонд Equal Rights Trust (признан в РФ нежелательной организацией) нежелательным в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами