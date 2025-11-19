Трамп назвал Эпштейна «больным извращенцем»

Трамп: я выгнал Эпштейна из своего клуба, потому что считал его извращенцем

Президент США Дональд Трамп заявил, что много лет назад исключил финансиста Джеффри Эпштейна из своего клуба. Об этом пишет РИА Новости.

«Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал, что он был больным извращенцем», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, к делу Эпштейна причастны экс-президент США Билл Клинтон и бывший министр финансов Ларри Саммерс, которые проводили на острове финансиста значительное количество времени.

13 ноября демократы в конгрессе США обнародовали три письма Эпштейна, из которых следует, что Трамп мог знать о его сексуальных преступлениях. В Белом доме публикацию назвали политической манипуляцией и попыткой отвлечь внимание от повестки конгресса.

В опубликованной демократами переписке Эпштейна упоминается «секс-компромат» на Трампа, с которым может быть ознакомлен президент РФ Владимир Путин, пишет Newsweek. По данным журнала, речь идет о якобы имевшей место интимной связи американского лидера с человеком по прозвищу Бубба: в одном из сообщений брат Эпштейна уточняет, «есть ли фотографии» сексуального контакта у Путина. Сам Трамп назвал публикацию документов «мистификацией», призванной отвлечь внимание от провалов демократов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

