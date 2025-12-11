Камбоджа обвинила Таиланд в разрушении храма

Вооруженные силы (ВС) Таиланда почти полностью разрушили здание храма XI века, который расположен на таиландско-камбоджийской границе. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры и высоких искусств Камбоджи, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После серьезных разрушений в результате атак военных Таиланда 8-9 декабря 2025 года храм Та Крабей, святыня Камбоджи, 10 декабря 2025 года вновь подвергся обстрелу, в результате чего его внешний вид и архитектурная структура были полностью разрушены», — говорится в заявлении ведомства.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря 2025 года. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы в провинции Бурирам, а затем отказался от переговоров и решил проводить новые военные операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует еще раз остановить вооруженный конфликт между странами.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.