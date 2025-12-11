На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши пришел к неутешительному выводу о состоянии Евросоюза

Президент Польши Навроцкий: Евросоюз находится в состоянии хаоса
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Евросоюз охватил «хаос», политическому объединению нужно задуматься, в том ли направлении оно движется. Его слова с совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом приводит Delfi.

По его словам, страны Центральной Европы неоднократно заявляли о «кризисе и хаосе» в ЕС, и о том, что «Европа занимается не теми делами, которые наиболее важны». Он утверждает, что часть стран находятся рядом с «имперской Россией», занимаясь делами, важными для существования Европы.

Навроцкий считает, что позиция президента США Дональда Трампа не противоречит тому, что Европе нужно брать ответственность за свою безопасность.

«Европейский Союз находится в состоянии хаоса, и суть демократии – говорить об этом. Я как человек поддерживаю участие Польши в Европейском Союзе, но нам надо задать вопрос Европейскому Союзу: идет ли он в правильном направлении?» – сказал президент Польши.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее стало известно, что европейские лидеры потеряли влияние на Трампа.

