В МИД РФ предостерегли США от «сползания» к конфликту с Венесуэлой

Россия призывает администрацию президента США Дональда Трампа не допустить дальнейшего «сползания» к конфликту с Венесуэлой. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва с тревогой и обеспокоенностью следит за эскалацией ситуации вокруг Венесуэлы, поскольку напряженность не снижается, а продолжает нарастать. Дипломат отметил, что это связано со стремлением Вашингтона «утвердить беспрекословное доминирование» в регионе.

Рябков подчеркнул, что Россия продолжает оказывать поддержку Венесуэле. Он напомнил, что страны недавно подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, а также активно поддерживают друг друга на различных международных площадках.

«В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу. Рассчитываем, что администрация Трампа все-таки удержится от дальнейшего сползания в направлении полноформатного конфликта. Мы ее к этому призываем», — сказал дипломат.

В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских туристов перенаправили из Венесуэлы на Кубу из-за возможного вторжения США.