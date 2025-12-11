На Западе рассказали, кто может стать главой офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может сделать выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики. При таком развитии событий его офис возглавит глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, пишет журнал Economist со ссылкой на источник.

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] может сделать шаги навстречу правительству, возглавляемому сотрудниками служб безопасности. При таком сценарии популярный глава разведки [Кирилл Буданов], скорее всего, станет предпочтительным кандидатом», — говорится в публикации.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса.