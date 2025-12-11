На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер Бельгии заявил, что в «какой-то момент» активы России придется изъять

Вице-премьер Бельгии Петегем надеется, что в ЕС будет соглашение по активам РФ
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бельгия выражает надежду на то, что на саммите ЕС в декабре членам Евросоюза удастся прийти к соглашению по российским активам. Об этом, передает Reuters, заявил вице-премьер Бельгии Винсент Ван Петегем.

По его словам, «в какой-то момент» замороженные активы РФ «придется» использовать.

При этом, по словам Петегема, остается «много проблем», связанных с изъятием денежных средств. Речь идет о распределении ответственности, а также о механизме ликвидности.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее в Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ.

