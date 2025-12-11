На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США помогли нобелевскому лауреату Мачадо добраться из Венесуэлы в Норвегию

EFE: Мачадо прибыла в Осло на день позже церемонии, тайно покинув Венесуэлу
true
true
true
close
Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо тайно покинула страну для участия в торжественной церемонии награждения, ей помогли США. Об этом пишет агентство EFE.

Награждение и банкет состоялись 10 декабря в отсутствие Мачадо. Ожидалось, что она сможет принять участие в торжествах, однако ей удалось добралась до Осло лишь 11 декабря.

«Относительно того, получила ли я помощь властей США для того, чтобы прибыть в Осло — ответ «да», — сказала Мачадо, отвечая на вопрос о том, как ей удалось покинуть Венесуэлу.

Она отметила, что намерена вернуться на родину, несмотря на то, что в случае возвращения ей может грозить арест.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияло на президента США Дональда Трампа, неоднократно заявлявшего о своем желании стать ее лауреатом, и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, что Нобелевская премия и статус человека года все еще важны для Трампа.

