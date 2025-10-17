На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали, что Нобелевская премия и статус человека года все еще важны для Трампа

Alex Brandon/AP

Нобелевской премии мира и статус человека года по версии журнала Time все еще важны для президента США Дональда Трампа. Об этом порталу Axios рассказал источник из окружения главы Белого дома.

«Что бы он ни говорил, Трамп все еще думает о Нобелевской премии. Быть «Человеком года» по версии журнала Time по-прежнему важно для него», — сказал собеседник издания.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее лауреат Нобелевской премии мира заявила, что награду заслужил Трамп.

